У росії хтось знищує техніку батальйонів, які будують укріплення на кордоні з Україною. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН.

Так, за даними місцевого підпілля, комерційні структури Курської області у яких примусово забирають будівельну техніку, вимагають від уряду області грошових компенсацій за ліквідовані екскаватори, адже партизани на регулярній основі нищать експропрійоване майно.

У ЦНС також нагадують, що фермери, які входять до складу АККОР (асоціація селянських господарств та сільськогосподарських кооперативів росії) в Рильському районі Курської області, виходять на акції протесту проти знищення їх сільськогосподарських земель.

Зокрема в селі Стара Миколаївка в прикордонні з Сумщиною, зс рф активно будує опорні пункти на чорноземах фермерів. При цьому земля стає непридатна до подальшого використання. Фермери передали фото укріплень окупантів на власній землі.

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