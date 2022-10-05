Під час обстрілу міста Гуляйполе на Запоріжжі загинули заступник мера і директор КП

Під час обстрілу Гуляйполя на Запоріжжі загинули заступник міського голови і директор одного з комунальних підприємств міста. Трагічну новину повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, передає NNS.

Внаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе 5 жовтня загинули Олександр Анатолійович Савицкий, заступник голови місцевої громади та керівник КП «Благоустрійсервіс» Олександр Анатолійович Косаренко.

Ці люди нікуди не тікали, до останнього були на своїх робочих місцях. Захищали та підтримували нескорене місто-герой Гуляйполе. Помстимося за всіх та кожного. Ворог відповість за все! Розплата неминуча. Світла пам’ять. Наші співчуття всім рідним та близьким загиблих, – написав Старух.

Нагадаємо, Гуляйполе систематично обстрілюється ворогом майже від самого початку повномасштабної війни. Окупанти дуже прагнули захопити місто, але їм це не вдалося. Переважна більшість мешканців виїхали з Гуляйполя. Внаслідок обстрілів росіян місто зазнало катастрофічних руйнувань.

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