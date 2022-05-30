Росіяни вночі 30 травня накрили вогнем місто Новий Буг на Миколаївщині. В результаті обстрілів зруйновано центр міста. Про це повідомляє місцеве видання «НікВести», передає NNS.

Місто Новий Буг знаходиться у Баштанському районі, який межує із Криворізьким районом Дніпропетровської області і Олександрійським районом Кіровоградської області.

Миколаївські журналісти повідомляють, що що внаслідок обстрілу загинула одна людина, троє отримали поранення.

На оприлюднених фото і відео наслідків обстрілів ми бачимо, що багато будівель зруйновані вщент. А у тих, які вціліли, вибуховою хвилею вибито вікна і двері.

Видання “НикВести” інформує, що, крім обстрілу реактивною артилерією, за попередньою інформацією, по Новому Бугу було також завдано ракетного удару.

Близько опівночі 30 травня збройні сили Росії атакували місто Новий Буг. У Новобузькій міській раді заявили, що росіяни вдарили по центральній частині міста. Обстріл призвів до пожежі, яку рятувальники змогли ліквідувати.

Відео наслідків ворожого обстрілу міста Новий Буг