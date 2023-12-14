Ось так виглядає Миролюбівка після удару трьома ракетами в ніч на 14 грудня (відео)

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав, як виглядає Миролюбівка після удару трьома ракетами в ніч на 14 грудня, передає НСН. Посадовець оприлюднив моторошне відео. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Так нині виглядає Миролюбівка Херсонського району. Опівночі росіяни тричі вдарили по селу з ЗРК С-300, – написав Прокудін

Одна з ракет влучила у житловий будинок, перетворивши його у груду каміння. Під завалами власної оселі загинула 63-річна жінка.

Внаслідок ударів зруйновано дві оселі та амбулаторію, а також пошкоджено навчальний заклад й церкву.

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