Під обстрілами, попри «велику воду» – у Херсоні працює притулок для тварин «4 лапи» (відео)

Незважаючи на суворі випробування, які принесла війна, і долаючи їх у Херсоні працює притулок для тварин «4 лапи». Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і показав відео, передає НСН.

Щодня долаючи випробування. Так працює наше товариство захисту тварин Херсон Приют “4 лапы”/KhersonShelter4PAWS, – написав Прокудін

Коти, собаки і навіть кабанчик втратили дім та господарів. І вони так і лишилися б на вулиці, але на допомогу прийшли зоозахисники.

Завітав до притулку, поспілкувався з працівниками. Вони – сповнені ентузіазму, рішучості, віри у свою справу. Таким людям хочеться допомогати і ми будемо це робити. За цю благородну справу вручив обласні відзнаки Яні Лущик – директорці організації та Юлії Коноваловій – волонтерці. Знаю, часи непрості. Але, можливо, ви хочете подарувати дім котромусь з пухнастих? Звертайтеся до товариства «4 лапи», – написав Олександр Прокудін

У Херсоні працює притулок для тварин «4 лапи»: відео

Обстріли Херсона і області

Тим часом, росіяни не припиняють обстрілювати Херсон і область.

За минулу добу противник здійснив 71 обстріл Херсонщини, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 19 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад у Херсоні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 – дістали поранення.

Сьгодні окупанти знову вдарили по Херсону. Влучання – у житловій зоні.

Як виглядають міські вулиці та що розповідають очевидці – у відео нижче.

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