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Окупанти вбили трьох людей в Гуляйполі – накрили місто «Градами»

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Окупанти вбили трьох людей в Гуляйполі – накрили місто «Градами»

Окупанти вбили трьох людей в Гуляйполі на Запоріжжі. Загинули двоє чоловіків і жінка.

Про це повідомив вранці 7 квітня начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає НСН.

Росіяни обстріляли з  «Градів» прифронтове Гуляйполе Запорізької області і вбили трьох цивільних людей.  Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд.

Ще одного чоловіка поранено – його доставили до лікарні.

Обстріли Запоріжжя не вщухають

Обстріли Запоріжжя

Також Іван Федоров повідомив, що впродовж доби окупанти завдали 483 удари по 8 населених пунктах Запорізької області:

  • вдарили щонайменше 5 ракетами по Запоріжжю,
  • завдали 2 авіаційні удари по Роботиному,
  • атакували 162 БпЛА Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку,
  • накрили 17 обстрілами з РСЗВ  Малу Токмачку, Роботине та Новоандріївку,
  • здійснили 297 артобстрілів Гуляйполя,Єгорівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

54-річний чоловік постраждав через атаку  безпілотника на одне з  підприємств Запоріжжя.

Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Щодня ворог обстрілює прифронтові громади. Щодня працюємо над тим, щоб люди мали можливість виїхати в більш безпечне місце, – каже начальник Запорізької ОВА

Як записатися на евакуацію з прифронтових громад

  • Цілодобова гаряча лінія “Координаційного гуманітарного центру” – 0 800 339 291

Евакуаційні групи Національної поліції України:

  • для жителів Пологівського району – 050-272-72-76;
  • для жителів Василівського району – 097-826-20-02.

Під час евакуації люди отримують всю необхідну допомогу – фінансову, гуманітарну, соціальну. Бережіть себе та своїх близьких! – додав Іван Федоров

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