Окупанти вбили трьох людей в Гуляйполі – накрили місто «Градами»

Окупанти вбили трьох людей в Гуляйполі на Запоріжжі. Загинули двоє чоловіків і жінка.
Про це повідомив вранці 7 квітня начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає НСН.
Росіяни обстріляли з «Градів» прифронтове Гуляйполе Запорізької області і вбили трьох цивільних людей. Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд.
Ще одного чоловіка поранено – його доставили до лікарні.
Обстріли Запоріжжя не вщухають
Також Іван Федоров повідомив, що впродовж доби окупанти завдали 483 удари по 8 населених пунктах Запорізької області:
- вдарили щонайменше 5 ракетами по Запоріжжю,
- завдали 2 авіаційні удари по Роботиному,
- атакували 162 БпЛА Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку,
- накрили 17 обстрілами з РСЗВ Малу Токмачку, Роботине та Новоандріївку,
- здійснили 297 артобстрілів Гуляйполя,Єгорівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
54-річний чоловік постраждав через атаку безпілотника на одне з підприємств Запоріжжя.
Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.
Щодня ворог обстрілює прифронтові громади. Щодня працюємо над тим, щоб люди мали можливість виїхати в більш безпечне місце, – каже начальник Запорізької ОВА
Як записатися на евакуацію з прифронтових громад
- Цілодобова гаряча лінія “Координаційного гуманітарного центру” – 0 800 339 291
Евакуаційні групи Національної поліції України:
- для жителів Пологівського району – 050-272-72-76;
- для жителів Василівського району – 097-826-20-02.
Під час евакуації люди отримують всю необхідну допомогу – фінансову, гуманітарну, соціальну. Бережіть себе та своїх близьких! – додав Іван Федоров
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