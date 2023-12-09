Окупанти вбили родину з 8-річною дитиною і ще двох людей: імена і фото загиблих у Новогродівці

Журналісти проєкту «Меморіал: вбиті росією» назвали імена і показали фото загиблих у Новогродівці, на Донеччині, куди прилетіла російська ракета і влучила у багатоповерхівку, передає НСН.
Смертельний ракетний удар стався 29 листопада. Але тільки зараз ідентифікували усі тіла жертв. Серед них – родина з 8-річною дитиною.
Спочатку рятувальники знайшли тіла двох чоловіків. Потім – дитини.
А згодом останки тіл чоловіка і жінки – батьків загиблої дівчинки. Упізнати їх було неможливо, тому проводили ДНК-експертизу. І тепер назвали всі імена.
29 листопада російська ракета вбила 5 мирних людей, які відпочивали у своїх домівках.
Це:
- Марія Маковій
- Олена Маковій
- Ігор Маковій
А також:
- Сергій Сосновський
- Юрій Кузьменко
Світла пам’ять… Якщо ви знали загиблих, поділіться спогадами про них. Збережімо разом пам’ять про кожного і кожну, – звертаються журналісти до громадян
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