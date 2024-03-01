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Пролунало 30 вибухів: окупанти масовано обстріляли Вовчанськ

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Пролунало 30 вибухів: окупанти масовано обстріляли Вовчанськ

Окупанти масовано обстріляли Вовчанськ на Харківщині 1 березня. Про це повідомляє поліція Харківської області, передає НСН.

У місті пролунало щонайменше 30 вибухів.

Обстріл стався близько 11:00. Пошкоджені приватні будинки. Поранення отримав місцевий житель 1956 року народження.

Пролунало 30 вибухів: окупанти масовано обстріляли Вовчанськ

Пролунало 30 вибухів: окупанти масовано обстріляли Вовчанськ

Пролунало 30 вибухів: окупанти масовано обстріляли Вовчанськ

На місцях подій працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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