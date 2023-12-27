Обстріл вокзалу у Херсоні: стала відома доля пасажирів (відео)

Армія рф здійснила обстріл вокзалу у Херсоні 26 грудня увечері. Також окупанти атакували інші райони міста. Стала відома доля пасажирів, які знаходилися на вокзалі у момент удару, передає НСН.

За фактом атаки ворога на вокзал у Херсоні розпочато провадження

За даними слідства, 26 грудня близько 18:10 військові рф обстріляли залізничний вокзал міста Херсона. Внаслідок обстрілу загинув співробітник поліції, ще двоє отримали поранення.

Серед пасажирів, які перебували на території станції, двоє травмованих.

Ворожа армія уразила й інші інфраструктурні об’єкти міста. Пошкоджені також житлові будинки.

Пізно увечері 26 грудня Укрзалізниця повідомила, що пасажири херсонського поїзда безпечно дісталися Миколаєва автобусами.

Наразі ми оцінюємо пошкодження вокзалу, вагонів та слідкуємо за станом наших поранених працівників. Просимо стежити за офіційною інформацією на каналах Укрзалізниці, – йшлося у повідомленні

А вранці 27 грудня УЗ інформує, що понад 100 пасажирів з херсонського вокзалу, який вчора постраждав від ворожого обстрілу, успішно дістались Києва графіком, рівно о 7:20.

На одній з проміжних станцій поїзд з херсонцями перехопив Food train Укрзалізниці: 320 порцій їжі, включно з наборами для дітей, були перевантажені на поїзд, щоб пасажири змогли поснідати перед прибуттям до столиці.

Раді бачити всіх наших пасажирів та поїзну бригаду в Києві цілими та неушкодженими. Продовжуємо працювати, – йдеться у повідомленні

Укрзалізниця також публікує відео прибуття пасажирів з Херсона до Києва.

Додамо, що 26 грудня близько 17:00 російська армія здійснила масований артилерійський обстріл населених пунктів у Херсонському районі.

Попередньо травми різного ступеню тяжкості отримало п’ятеро цивільних людей. Їм надається медична допомога.

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