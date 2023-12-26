Росіяни ударили по вокзалу Херсона – є жертви

Росіяни ударили по вокзалу Херсона 26 грудня. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає НСН. Також атаку прокоментували Зеленський і МВС.

В УЗ повідомляють, що у результаті обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і рухомий склад Укрзалізниці. Наразі відомо про декількох поранених працівників. Пасажири в укритті.

План наступний: чекаємо стабілізації ситуації навколо вокзалу, пересаджуємо людей в автобуси від привокзальної площі до Миколаєва (дякуємо Херсонській військовій адміністрації за оперативну підмогу), там ми вже зараз готуємо резервні вагони — і ними повеземо понад 100 пасажирів до безпеки, – йдеться у повідомленні

В УЗ запевняють, що ситуація контрольована, залізничники готові продовжувати рух.

Вони публікують фото з укриття.

Росія завдала удар по евакуаційному потягу на залізничному вокзалі Херсона, – сказав у своєму зверненні президент Зеленський

Він зазначив, що кількість жертв уточнюється. На вокзалі було багато цивільних.

Росіяни ударили по вокзалу Херсона: серед жертв працівники поліції

Також атаку прокоментував міністр внутрішніх справ Клименко.

Херсон. Вечір. Близько 140 цивільних на залізничному вокзалі чекали відправлення евакуаційного потягу, – написав він

В цей час ворог розпочав масований обстріл міста.

Поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново розпочали евакуацію людей. Завдяки чітким діям поліції, всіх вдалося вивести в безпечні місця. Двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу.

На жаль, внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей.

Наші співчуття рідним та близьким загиблого… – написав Клитменко

Ще двоє поліцейських – в лікарні з осколковими пораненнями.

Незважаючи на ризики, поліція завжди служить та захищає. Ціною власного здоровʼя та життя. Цей черговий воєнний злочин росії ретельно документується. Вони відповідатимуть. За все, – додав міністр

У мережі публікують відео перших хвилин після удару по вокзалу Херсона.

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