Ворожий обстріл Херсона: прямо на робочому місці загинув 40-річний чоловік

Ворожий обстріл Херсона 18 грудня – російські війська знову вдарили по місту, від артилерійського обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомили у військовій адміністрації області, передає НСН.

Обстріл припав на Дніпровський район міста, кажуть в ОВА. Зокрема, в одному з житлових кварталів міста під ударом опинилося приватне підприємство. Від обстрілу 40-річний охоронець, який перебував на робочому місці, дістав травми, несумісні з життям.

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Ситуація в регіоні напередодні

За інформацією голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, минулої доби росіяни 80 разів обстріляли область. Загалом вони випустили 374 снаряди з мінометів, артилерії, «градів», танків, БпЛА та авіації.

По самому Херсону військові рф ударили 47 снарядами.

Влучання фіксували в житлових кварталах населених пунктів області. Через російські удари минулої доби загинула людина.

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