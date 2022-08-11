Оприлюднене нове відео, на якому можна побачити, як виглядає окупована Кирилівка у розпал курортного сезону, передає NNS.

Нагадаємо, Кирилівка – селище у Запорізькій області, яке було до повномасштабної війни дуже популярним серед українців курортом.

Як виглядає Кирилівка зараз, у серпні 2022 року, ми можемо дізнатися з відео на YouTube-каналі “100STOP”.

На запису видно, що магазини у Кирилівці закриті. Не працюють і кафе, ресторани, туристичні бази та ринок.

10 годин дня. Ось така зараз Кирилівка, – каже автор та демонструє на камеру безлюдні вулиці та закриті магазини.

Пляжі на курорті порожні, людей немає. Тут можна зустріти лише поодиноких відпочивальників. У розпал курортного сезону на пляжах Кирилівки навіть місцеві жителі – велика рідкість. Зате у воді повно медуз.

А на вулицях – російські прапори. Які зайвий раз нагадують, завдяки кому квітучий український курорт перетворився на пустку.

Бердянськ та Кирилівка — фото та відео окупованих курортів Запорізької області