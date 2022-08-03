Який вигляд мають пляжі окупованих курортів Запорізької області влітку 2022 року.

Місцеві жителі публікують відео і фото порожніх пляжів, вулиць, набережних – тепер замість парасейлерів над морем літають ворожі бойові літаки.

Як передає NNS, про це пише «Апостроф».

Кирилівка

На пляжах тимчасово окупованої Кирилівки іноді можна зустріти хіба що місцевих мешканців, які прийшли до моря, щоб трішки відпочити від жахів війни. Однак навіть тут російські окупанти не дають забути про себе: вони летять військовими літаками і гвинтокрилами над головами людей, несучи на собі масивні ракети у сторону лінії фронту.

Крім того, у морі поблизу Кирилівки зникли медузи – їм немає кого жалити. У 2021 році у морських водах курортного селища було засилля відпочивальників і разом з ними медуз. У часи повномасштабної війни ні медуз, ні туристів.

Бердянськ

Така ж ситуація у курортному Бердянську, де на пляжах рідко з’являються навіть місцеві. Цьогорічний пляжний сезон абсолютно мертвий: пляжі порожні, кафе зачинені, більшість готелів не працюють.

У кадр потрапляє дуже мало людей, можна припустити, що це місцеві жителі, які не покинули місто. Немає ні атракціонів, ні розваг, ні відпочивальників.