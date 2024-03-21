Використовував бінокль і велосипед: на Запоріжжі викладач училища шпигував за ЗСУ

На Запоріжжі викладач училища шпигував за ЗСУ і отримав за це чималий тюремний термін.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає НСН.

За матеріалами Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор фсб, який розвідував позиції Сил оборони на Запоріжжі.

Зловмисником виявився викладач місцевого вищого професійного училища.

Для збирання розвідувальної інформації він облаштував «спостережний пункт» на власній дачі, яка розташована у садовому товаристві поблизу південного фронту.

Звідти російський інформатор намагався виявити місця дислокації підрозділів ЗСУ, використовуючи бінокль та іншу оптику.

Також на велосипеді він об’їжджав прилеглу місцевість, де фіксував переміщення української військової техніки.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у липні 2023 року під час такої його розвідувальної «вилазки».

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив інформатору фсб 9 років тюрми.

За даними слідства, ворожий поплічник підтримував комунікацію з окупантами через «зв’язкового». Ним виявився блогер прокремлівського Телеграм-каналу, який перебував у тимчасово окупованій частині регіону і працював на фсб.

Саме він дистанційно залучив викладача запорізького вишу до співпраці після того, як побачив його антиукраїнські коментарі в популярному месенджері.

На підставі матеріалів СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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