На Запоріжжі російські «мобіки» зарізали 13 корів, викрали машину і відкрили вогонь по своїм

На Запоріжжі російські мобілізовані зарізали корів, викрали машину і відкрили вогонь по своїм. Вони були дуже п’яні. Про це повідомляє російське видання БАЗА, передає NNS.

Зазначається, що 30 жовтня четверо російських мобілізованих влаштували бешкет у запорізькому місті Василівка. Спочатку вони навіщось зарізали 13 корів на фермі, де розміщувалися російські військові, а потім вигнали з дому власника ферми.

Далі мобілізовані напали на інших військових, які знаходилися біля ферми, і побили їх. Після цього вони викрали у місцевих робітників автомобіль, а коди на одному з блокпостів призовників все ж таки зупинили, вони відкрили вогонь і поранили російського сержанта.

За словами очевидців, мобілізовані були п’яні майже до непритомності. У результаті всіх чотирьох затримали. БАЗА навіть називає їх імена. Це Хетаг Бердієв, Руслан Хостікоєв та двоє братів Авлохових. ЗМІ пише, що найближчим часом їм, ймовірно, висунуть звинувачення.

Від редакції: раніше, коли українські ЗМІ писали про жахливі злочини, які вчиняють військові рф на захоплених територіях, мешканці країни-агресорки кричали, що все це «фейки». Але тепер вже і російські ЗМІ починають писати про шокуючу будь яку цивілізовану людину поведінку своїх солдат. Очевидно, що в армії рф коїться суцільний безлад, і ситуація погіршилася з потраплянням на фронт свіжого «м’яса» з російських глибинок. Це, звичайно, полегшує роботу ЗСУ по знищенню ворога – деморалізованого, не дисциплінованого, вічно п’яного. Але дуже шкода мирних мешканців, яким доводиться виживати у присутності моральних виродків. Сподіваємось, залишилося недовго чекати того моменту, коли українські захисники викинуть весь цей непотріб з української землі.

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