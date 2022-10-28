На Запоріжжі воїни ЗСУ “затрофеїли” ворожий БТР і взяли в полон окупантів без бою (відео)

Воїни Збройних сил України продовжують поповнювати обмінний фонд. На Запоріжжі наші захисники без бою взяли в полон декількох окупантів і ворожий БТР.

Як передає NNS, про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов. У Telegram він опублікував відео успішного “полювання” захисників.

На кадрах показано “позицію” російських військових, яку ті облаштували в українському лісі на південних рубежах.

Між дерев загарбники розташували свій бронетранспортер, маркований літерою Z, а самі сховалися в імпровізованому наметі.

Українським воїнам навіть не довелося відкривати вогонь по ворогу – загарбники покірно віддали зброю й стали на коліна, склавши руки за голови.

Загалом в полон було взято трьох військовослужбовців російської армії, а їхній БТР тепер послугує захисникам України.