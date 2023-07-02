На Запоріжжі окупанти масово перебираються ближче до моря – ЗМІ

На Запоріжжі окупанти масово перебираються ближче до моря. Про це, посилаючись на місцевих мешканців, пише видання РІА-Мелітополь, передає НСН.

Зазначається, що у низці населених пунктів тимчасово окупованої Мелітопольщини помітно активізувалися російські загарбники. Місцеві жителі кажуть про певні панічні настрої серед росіян і роблять припущення щодо її причин.

Мешканці розповідають, що військові рф вирішили масово перебратися ближче до моря. За словами місцевих жителів, у Степанівку Першу, Миронівку і Чкалове заїхала велика партія російських солдатів. Крім цього, на дачах “Запоріжсталі” в Степанівці окупанти розмістили велику кількість військової техніки.

Активну участь у розселенні “визволителів” беруть зрадники з-поміж співробітників місцевих сільрад, а також старости, які подають списки житла, що пустує. Селяни кажуть, що особливо облюбували російські фашисти будинки військовослужбовців ЗСУ. У деяких будинках живуть по 11 осіб.

Підозрілу активність окупантів також помічено і в районі лиману – росіяни перевозять туди військову техніку і частини понтонних мостів. Загарбники буквально літають селами на фурах, часто забуваючи про існування гальм. Ймовірно, помітно нервують військові рф через успішні наступальні дії ЗСУ на Запорізькому напрямку.

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