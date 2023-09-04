Три «по» росіян: поїв, покурив, помер – на Запоріжжі окупантів підірвали у кафе (відео)

На Запоріжжі окупантів підірвали у кафе. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає НСН.

Вибухова «бавовна» сталася у селі Кінські Роздори Пологівського району 2 вересня.

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Він розповів, що 2 вересня ввечері у селі Кінські Роздори Пологівського району довго вибухало в одному з кафе, де полюбляли відпочивати російські офіцери.

Місцевий власник влаштував у колишньому дитячому садочку подвійний бізнес: основний зал перетворив на харчевню і прикормив ворога, а складські приміщення віддав окупантам під зберігання боєприпасів.

Детонувало понад півтори години. Полум’я перекинулось на два Камази рашистів і техніку колаборантів. Окупантам на ТОТ небезпечно не тільки палити, а й їсти, – говорить Федоров

Детальніше про це і про ситуацію на окупованому Запоріжжі – у відео нижче.

На Запоріжжі окупантів підірвали у кафе: відео

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