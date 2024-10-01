Окупанти скинули на Запоріжжя 6 бомб вдень 1 жовтня: що відомо

Окупанти скинули на Запоріжжя 6 бомб вдень 1 жовтня. Раніше, протягом минулого тижня, росіяни бомбардували обласний центр вночі. Застосовувати КАБи по Запоріжжю вони почали недавно і, на жаль, такі удари вже стали систематичними.

Окупанти скинули на Запоріжжя 6 бомб 1 жовтня: що відомо

Спочатку Повітряні сили і моніторингові телеграм-канали попередили про загрозу застосування КАБів по Запоріжжю.

Згодом в ОВА повідомили про те, що росіяни атакували Запоріжжя, передають “Новини України – НСН“.

Попередньо, завдали 6 ударів.

Поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури. Станом на зараз відомо, що одна людина загинула, пʼятеро поранені внаслідок ворожого обстрілу міста.

Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об’єкти інфраструктури.

Начальник Запорізької ОВА оприлюднив перше фото з місця одного із прильотів. Це звичайна багатоповерхівка.

Ще фото атакованої запорізької 14-поверхівки.

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