Окупанти скинули три бомби на Харків: серед поранених 4 рятувальників

Окупанти скинули три бомби на Харків. Є поранені – серед них рятувальники. Росіяни завдали по ним цинічного повторного удару.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передають «Новини України – НСН».

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окупанти скинули три бомби на Харків

17 вересня близько 15:10 збройні сили рф завдали авіаційні удари по Київському району м. Харкова.

Зафіксовано влучання на відкритій земельній ділянці та по території промислового підприємства.

Ще один боєприпас впав у лісосмузі, де рятувальники ліквідовували пожежу, щоб вона не охопила житлові квартали міста. Постраждали сім людей, серед них четверо працівників ДСНС та троє цивільних.

Прокурорами попередньо встановлено, що ворог завдав удари по Харкову з н.п. строїтель бєлгородської області рф трьома ФАБ-250 з УМПК.

Жорстокості та цинізму російської армії немає меж. Достовірно знаючи, що рятівники працюють на місці пожежі, цілеспрямовано вдарити по них в професійне свято, – йдеться у повідомленні прокуратури

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

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