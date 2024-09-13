Окупанти скинули 4 бомби на Ямпіль: є загиблі, а серед поранених чотирирічний малюк

Окупанти скинули 4 бомби на Ямпіль, що на Сумщині, сьогодні зранку. На жаль, є жертви і поранені.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передають «Новини України – НСН».

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Окупанти скинули 4 бомби на Ямпіль

За даними слідства, 13 вересня 2024 року близько 09:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, чотири керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру смт Ямпіль Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога на місці загинув 60-річний чоловік, який їхав на своєму авто селищем.

Також пізніше у лікарні помер 54-річний чоловік, який отримав поранення в смт Ямпіль через атаку КАБами.

Крім нього, за медичною допомогою звернулось ще цивільних, серед яких чотирирічна дитина. Пошкоджено приватні домоволодіння, приміщення аптеки.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Також у прокуратурі повідомляють, що у лікарні помер 42-річний чоловік, який був поранений під час масованої атаки безпілотників на м. Конотоп 12 вересня.

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