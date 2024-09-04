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ВійнаСуми

Окупанти скинули бомбу на університет у Сумах – подробиці від прокуратури

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Окупанти скинули бомбу на університет у Сумах – подробиці від прокуратури

Окупанти скинули бомбу на виш у Сумах ввечері 3 вересня. З’явилися подробиці від прокуратури.

Про це інформують «Новини України – НСН».

Окупанти скинули бомбу на один із корпусів вищого навчального закладу в м. Суми – розпочато слідство .

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окупанти скинули бомбу на університет у Сумах

Окупанти скинули бомбу на виш у Сумах

За даними слідства, 3 вересня 2024 року близько 21:35 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув на один із корпусів вищого навчального закладу м. Суми, за попередніми даними, керовану авіаційну бомбу.

Унаслідок атаки окупантів пошкоджено будівлю університету.

Окупанти скинули бомбу на виш у Сумах

Постраждав 64-річний охоронець закладу.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Досудове розслідування – Управління Служби безпеки України в Сумській області.

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