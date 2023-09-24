На трасі «Миколаїв-Дніпро» в смертельній ДТП загинули 19-річна дівчина і 21-річний хлопець. Про жахливу аварію, яка сталася сьогодні, повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, передає НСН.

Ось таке жахіття сталося сьогодні на автодорозі Н-11 «Миколаїв – Дніпро». Неподалік с. Мар’ївка Баштанського району зіткнулися три автомобілі – BMW 330D, Ford Ranger та Mersedes Bens Sprinter, – написав Шайхет

Внаслідок ДТП загинули 21-річний водій та 19-річна пасажирка BMW, 40-річний керманич та 29-річний пасажир пікапу госпіталізовані до медичного закладу з травмами різного ступеню тяжкості. Водій Ford не постраждав.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Звертаюсь до водіїв транспортних засобів, будьте уважними за кермом, обирайте помірну швидкість і дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортними засобами, – написав правоохоронець

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