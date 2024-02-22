На Львівщині застрелили собаку, яка брала участь у бойових діях на фронті (фото)

На Львівщині застрелили собаку, яка брала участь у бойових діях на фронті. Про це повідомляє Всеукраїнська громадська організація “Об’єднання Добровольців”, передає НСН.

Згідно із оприлюдненими даними, ганебний інцидент стався у селі Купичволя на Львівщині. Повідомляється, що тут мешканці застрелили собаку, яка разом з десантником повернулася з фронту.

Зазначається, що причиною такого вчинку стало те, що ветеран на ім’я Олег (позивний «Одуван») виступив проти дискотеки у селі. А саме військового обурило те, що під час танців приз отримує той хто перший вискочить на сцену зі словами “Я живий”.

Олег пройшов найгарячіші точки фронту з 2015 року. 24 лютого 2022 року брав участь у боях за Гостомель, відзначений Орденом за мужність. Разом зі своїм собакою активно брав участь в бойових діях у Бахмуті. Отримавши поранення, десантник повернувся тимчасово у рідне село. Де мешканці “сильно віддячили Захиснику”, – йдеться у повідомленні

На Львівщині застрелили собаку

Автори повідомлення зазначають, що поліція досі не вилучила кулю з тіла собаки.

Вони дуже сподіваються, що винного встановлять і притягнуть до відповідальності. Публічно звертаються до патрульної поліції Львівської області та Міністерства внутрішніх справ.

Зазначимо, що в коментарях до даного допису деякі громадяни здивувалися факту проведення дискотек під час війни. На що м відповіли, що такі заходи дійсно практикуються – організатори при цьому кажуть, що частину зібраних під час дискотек коштів передають на ЗСУ.

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