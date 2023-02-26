На Львівщині переселенці зводять будинки з конопель Про це з посиланням на Суспільне повідомляє портал agroter, передає НСН.

У селі Горішнє переселенці викупили закинуту ферму й на її основі створили екологічне виробництво та зводять екобудинки з коноплі.

Громадська організація Go friends, директор якої Євген Моїсеєв переїхав на Львівщину з Києва на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у селі Горішнє викупила закинуту ферму та територію довкола й почали її відновлювати.

На роботу запросили переселенців, які через війну втратили свої домівки та роботу.

“Ми знайшли цю ферму, почали частково викупляти. Посадили картоплю більше гектара, зібрали 7 тонн картоплі. Влітку тут працювало близько 15 переселенців і люди, які не мають робочих місць” – наголосив Євген Моїсеєв

За його словами, концепція екоферми полягає в тому, що переселенці тут не лише працюватимуть і забезпечуватимуть себе продуктами, а й житимуть. Вони самі для себе зводять житло, розраховане на сотню людей.

“Ця будівля – екобудинок з коноплі. Конопля змішується з вапном і глиняний такий укріплювач. Тут є 30 кімнат. Це стовідсотковий екобудинок, він дуже теплий. У кожної сім’ї буде свій санвузол та туалет” – додав Моїсеєв

До речі: будинки з конопель першими почали будувати в Україні не переселенці на Львівщині

Ще у 2018 році українська компанія Hempire UA кинула виклик звичним способам утеплення та будівництва житла, розробивши екологічний матеріал на основі конопель.

Основою для цілковито дружнього до довкілля матеріалу під назвою Hempire-mix стали технічні коноплі. Hempire-mix виготовляють з подрібнених стебел технічних конопель, вапна та спеціально розробленого сполучного матеріалу. Суміш виготовлена повністю з природних матеріалів, не містить цементу, піску та жодних токсичних компонентів.

Матеріал виявився не лише екологічним, а й енергоефективним. Він стійкий до вологи, має високу паропроникність, не горить і не псується. Через високу концентрацію вапна, лужної речовини, у ньому не заводяться гризуни та грибки.

Завдяки пористій структурі матеріал є своєрідним кондиціонером: узимку зберігає тепло, а влітку дозволяє довше утримувати прохолоду. Крім того, стіна, збудована з Hempire-mix, природним чином регулює вологість повітря у приміщенні.

Утеплювати матеріалом можна не тільки фасад, а й підлогу, фундамент і дах. Конструкція виходить монолітна і може повторити будь-яку форму.

“Ми винайшли спеціальний міксер, який дозволяє перемішувати будівельну суміш з вапна та конопель у кілька разів швидше, ніж традиційні міксери”, — розповідав засновник Hempire UA Сергій Коваленков

Процес утеплення або будівництва відбувається дуже швидко. Опалубку можна знімати вже за півгодини після укладання матеріалу.

Про те, що коноплі можна використовувати для будівництва, знали 1,5 тис років тому. Схожі матеріали знаходили в опорах мосту у Франції, збудованого у 6 ст.

Українці вдосконалили технологію і перетворили коноплі на інноваційний матеріал. Компанія розробила спеціальний вид органічної штукатурки на основі конопель, за допомогою якої можна створювати сприятливий мікроклімат. Із суміші на основі конопель можна зводити будинки будь-якої форми. Зокрема, купольні.

Помешкання з такого матеріалу станом на 2018 рік уже були в Києві, Львівській та Харківській областях.

Якщо порівняти вартість різних утеплювачів, то матеріал з конопель здається набагато дорожчим. Однак якщо врахувати, що він не потребує жодних додаткових витрат, то кінцева вартість утепленої стіни приблизно однакова.

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