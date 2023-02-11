Коли переселенці в Польщі почнуть отримувати українську пенсію – Мінреінтеграції

У Міністерстві реінтеграції розповіли, коли переселенці в Польщі зможуть отримувати пенсію через місцеву пошту

Пенсії українцям у Польщі доставлятиме місцева пошта.

Про це повідомили у Мінреінтеграції, розповідає НСН

Зазначається, що для вирішення цього питання вже готується відповідний законопроект

Глава міністерства Ірина Верещук зазначила, що більшість людей похилого віку, які виїхали до Польщі, поки що не можуть скористатися українською пенсією.

Коли переселенці в Польщі почнуть отримувати українську пенсію

Проблема не в технічній спроможності, зазначають у Мінреігтеграції. Зокрема, пошта в Польщі готова проводити виплату пенсій українцям шляхом отримання міжнародних переказів від Укрпошти. Також є можливість прямого пересилання необхідних документів до ПФУ.

Проблема у тому, що у цих дій немає нормативного регулювання. Верещук наголосила, що законопроект вже розроблено. Після доопрацювання його відправлять на узгодження і, якщо його узгодять, документ передадуть на прийняття до Верховної Ради України.

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