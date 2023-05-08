На Київщині чоловік зарізав 16 річну доньку і хотів вбити 12-річного сина

Моторошне вбивство сталося на Київщині. Чоловік зарізав свою 16-річну доньку і хотів вбити 12-річного сина, отруївши його газом, але хлопчику, на щастя, вдалося втекти. Про це повідомляє поліція Київської області, передає НСН.

«Допоможіть, тато вбив мою сестричку», – саме таке повідомлення надійшло до Обухівського управління поліції Київщини.

Прибувши на місце події, правоохоронці побачили на кухні бездиханне тіло 16-річної дівчинки та пораненого господаря будинку, відчули різкий запах газу. 43-річний чоловік практично не дихав, втім завдяки швидкій реакції поліцейських на критичну ситуацію, прийшов до тями.

Працівники поліції обстежили будинок та знайшли 12-річного переляканого хлопчика, який ховався у підвальному приміщенні.

Провівши слідчо-оперативні заходи, поліцейські з’ясували, що на фоні ревнощів до дружини чоловік вирішив позбавити життя себе та дітей.

Ввечері господар відкрив газові конфорки, зламав ручку вхідних дверей, аби унеможливити вихід неповнолітніх з будинку. Старша донька намагалась завадити трагедії та залишити будинок, але було вже запізно. Батько почав бити неповнолітню кулаками , а згодом наніс смертельне ножове поранення.

Співробітники Обухівського управління поліції Київщини затримали підозрюваного та доправили до лікарні.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури, за фактом умисного вбивства [ч.1 ст.115ККУ], повідомили фігуранту про підозру. Також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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