На Київщині в один вечір горіли дві церкви (фото)

На Київщині в один вечір горіли дві церкви. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Напередодні ввечері виникла пожежа у Свято-Михайлівському храмі в селі Храпачі Білоцерківського району. Церкву збудовано 1896 року.

Упродовж півтори години вогнеборцям вдалося ліквідувати займання на площі 300 кв.м.

Ще одна пожежа вчора сталася у Церкві Різдва Богородиці в с. Новосілки Вишгородського району. Загорання загасили на площі 2 кв.м.

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