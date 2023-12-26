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На Київщині в один вечір горіли дві церкви (фото)

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На Київщині за один вечір горіли дві церкви

На Київщині в один вечір горіли дві церкви. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Напередодні ввечері виникла пожежа у Свято-Михайлівському храмі в селі Храпачі Білоцерківського району. Церкву збудовано 1896 року.

Упродовж півтори години вогнеборцям вдалося ліквідувати займання на площі 300 кв.м.

На Київщині за один вечір горіли дві церкви

На Київщині за один вечір горіли дві церкви

На Київщині за один вечір горіли дві церкви

Ще одна пожежа вчора сталася у Церкві Різдва Богородиці в с. Новосілки Вишгородського району. Загорання загасили на площі 2 кв.м.

На Київщині в один вечір горіли дві церкви

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