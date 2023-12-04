На Київщині другу добу шукають 7-річну дитину. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Рятувальники спільно з поліцейськими розшукують Владислава Гарвату з с. Козаровичі Вишгородського району.

Про зникнення дитини Нацполіцію повідомила мати.

3 грудня до поліції звернулась жінка з повідомленням про зникнення малолітнього сина. Заявниця повідомила, що бачила останній раз дитину 2 грудня.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 7 років, зріст 110 см, худорлявої тілобудови, волосся світлого кольору, очі зелені.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження Владислава, просимо одразу повідомляти за телефонами «101» або «102».

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