Другу добу поспіль у ворога шалені втрати: що відбувається на фронті 24 листопада

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот тридцять дев’яту добу. Про ситуацію на фронті, втрати окупантів і успіхи ЗСУ НСН розповідає, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 24 листопада

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 3 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА знищено.

Авіаційних ударів російських загарбників зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Олександрія Сумської області; Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Курилівка, Іванівка, Харківської області; Стельмахівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Часів Яр, Богданівка, Кліщіївка, Торецьк, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області.

Під артилерійським вогнем російських окупантів опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районі Синьківки, де підрозділи Сил оборони України відбито 3 атаки.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Тут наші захисники відбили 11 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак.

На Мар’їнському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Мар’їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південно-західніше Старомайорського Донецької області.

За Запорізькому напрямку ворог вів штурмові дії західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Що відбувається на окупованих територіях

У населених пунктах Білинського району тимчасово окупованої частини Запорізької області з 20 листопада російські окупанти активізували облави та обшуки помешкань місцевих жителів. Такі акції тиску та залякування загарбники здійснюють вибірково. До своїх облав залучають службових собак для пошуку людей.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала удари по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, склад боєприпасів, засіб протиповітряної оборони та 4 артилерійських засоби противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 1100 окупантів, 30 танків, 32 бойові броньовані машини, 31 артилерійська система, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, 1 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 32 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 322900 (+1100) осіб,

танків ‒ 5496 (+30) од,

бойових броньованих машин ‒ 10256 (+32) од,

артилерійських систем – 7833 (+31) од,

РСЗВ – 904 (+2) од,

засоби ППО ‒ 595 (+4) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5800 (+1),

крилаті ракети ‒ 1564 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 10230 (+32) од,

спеціальна техніка ‒ 1108 (+1)

Дані уточнюються.

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