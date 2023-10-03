На Донеччини поранено 5 мирних мешканців, понівечено 33 будинки і амбулаторію

На Донеччини поранено 5 мирних мешканців внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу, понівечено 33 будинки, амбулаторію тощо. Про ситуацію станом на ранок 3 жовтня повідомляє Донецька ОВА, передає НСН.

На Волноваському напрямку 2 людини поранено у Новоукраїнці Вугледарської громади.

На Донецькому напрямку росіяни 5 разів обстріляли Курахівську громаду, пошкодили 21 будинок: 10 у Курахівці, 7 у Кураховому і 4 у Трудовому. У Трудовому поранено 1 людину. У Мар’їнській громаді поранено людину в Єлизаветівці, пошкоджено будинок в Іллінці. На ранок Авдіївку обстріляли з танків і Градів — в зоні ураження дві вулиці.

На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Торецьку пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю, у Північному — 2 будинки і покинуту промислову споруду, у Неліпівці — 3 будинки. Ще 3 будинки пошкоджено у Часовоярській громаді.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинок і нежитлову будівлю, у Торському Лиманської громади — амбулаторію, у Переїзному Званівської громади в зоні обстрілів 2 вулиці.

Всього за добу росіяни поранили 5 жителів Донеччини.

На Донеччини поранено 5 мирних мешканців, багато руйнувань: фото

Ще новини України: Російські війська за добу вбили чотирьох жителів Донеччини, ще сімох поранили