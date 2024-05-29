На Дніпропетровщині чоловік відмовився від мобілізації: як його покарали

На Дніпропетровщині чоловік відмовився від мобілізації: стало відомо, як його покарали.

Про вирок суду дізналися журналісти ТСН з Єдиного реєстру судових рішень, передають Новини України – НСН.

На Дніпропетровщині чоловік відмовився від мобілізації

На Дніпропетровщині чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації. За це його судили. Чоловік уклав угоду зі слідством.

У Дніпропетровській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку та написав заяву про відмову від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Покровського районного суду Дніпропетровської області.

За даними суду, у травні 2024 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби в армії. Також він отримав повістку, проте категорично відмовився він мобілізації. Він зазначив, що не хоче служити, бо в нього є малолітня дитина. Через це чоловік написав заяву про відмову від мобілізації.

Під час досудового слідства чоловік підписав угоду з прокурором, в якій визнав свою провину.

Суд визнав чоловіка винним за статтю 336 ККУ і засудив до 2 років іспитового терміну.

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