На Дніпропетровщині чоловік відмовився від мобілізації: як його покарали

На Дніпропетровщині чоловік відмовився від мобілізації: стало відомо, як його покарали.
Про вирок суду дізналися журналісти ТСН з Єдиного реєстру судових рішень, передають Новини України – НСН.
На Дніпропетровщині чоловік відмовився від мобілізації
На Дніпропетровщині чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації. За це його судили. Чоловік уклав угоду зі слідством.
У Дніпропетровській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку та написав заяву про відмову від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Покровського районного суду Дніпропетровської області.
За даними суду, у травні 2024 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби в армії. Також він отримав повістку, проте категорично відмовився він мобілізації. Він зазначив, що не хоче служити, бо в нього є малолітня дитина. Через це чоловік написав заяву про відмову від мобілізації.
Під час досудового слідства чоловік підписав угоду з прокурором, в якій визнав свою провину.
Суд визнав чоловіка винним за статтю 336 ККУ і засудив до 2 років іспитового терміну.
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