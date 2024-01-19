«Ігоре, тримайся! Розмовляй з нами!» – у МВС показали евакуацію цивільного, якому відірвало ногу (відео)

У МВС показали евакуацію цивільного, якому відірвало ногу, з Красногорівки на Донеччині, передає НСН.

Під масованим обстрілом «Білі янголи» евакуювали з Красногорівки чоловіка з відірваною кінцівкою.

Обстріл тривав, проте екіпаж, ризикуючи життям, прибув на допомогу.

Стан постраждалого був критичний, він стікав кров’ю та постійно втрачав свідомість.

Поліцейські надали пораненому першу домедичну допомогу. Чоловіка зуміли вивезти до лікарні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу ще один чоловік загинув. Його тіло також вдалося забрати.

У МВС показали евакуацію цивільного, якому відірвало ногу: відео

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