У Дніпрі відкрилася перша експозиція нового і незвичного музею 128 бригади тероборони ЗСУ. Про це йдеться на офіційній сторінці бригади у Фейсбуці, передає НСН.

Відвідувачі музею «опиняються» на околиці села Новосілка Донецької області. Вони стоять на перехресті між зруйнованою вулицею і палаючими від градів полями. Під ногами – вирва від снаряду, поряд відірвана башта російського БМП і збитий вертоліт, а зовсім поруч – вогнева позиція. Усі експонати справжні і за кожним з них власна історія, яку розповість екскурсовод, фаховий історик.

Серед перших відвідувачів – ветерани бригади, які з перших днів її існування прийшли добровольцями. Ці ветерани різного віку: комусь 65 років, комусь – 25. Хтось вже повернувся до цивільного життя за віком, хтось лікується після поранень. Але всі вони кажуть, що нова експозиція показує наскільки крихкий мир навколо нас і як важливо не дати війні прийти на нові території.

Експозиція працює біля міської ради, поряд з інсталяцією Знак ЗСУ.

У Дніпрі відкрилась унікальна експозиція нового музею 128 бригади тероборони: фото

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