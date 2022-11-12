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Мешканець Чернівців готував фейки для програми Соловйова

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Мешканець Чернівців готував фейки для програми Соловйова

СБУ затримала ворожого агітатора, який готував фейки для ток-шоу Соловйова. Агітатором виявився мешканець Чернівців, передає NNS.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили на Буковині ворожого інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України.
Серед його найпоширеніших «вкидів» – це дописи в забороненій соцмережі «Вконтакте» про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні через війну з рф.
Також він «розганяв» брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій.

Мешканець Чернівців готував фейки для програми Соловйова

Мешканець Чернівців готував фейки для програми Соловйова

Мешканець Чернівців готував фейки для програми Соловйова

Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв’язку.
Саме йому агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і «ток-шоу» на телеканалі «россия 1».

Мешканець Чернівців готував фейки для програми Соловйова

За це поплічник агресора сподівався отримати громадянство рф та оселитися в одному з населених пунктів підмосков’я.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою. Після початку повномасштабного вторгнення він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини.

Таким чином він потрапив у поле зору представників кремлівських інформресурсів і розпочав з ними «співпрацювати» на шкоду державній безпеці України.

Для спілкування з ними використовував месенджери та анонімні Телеграм-канали країни-агресора.

Мешканець Чернівців готував фейки для програми Соловйова

Мешканець Чернівців готував фейки для програми Соловйова

Мешканець Чернівців готував фейки для програми Соловйова

Джерело: СБУ

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