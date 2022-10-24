Що таке “брудна бомба”, яку, за заявами шойгу та російських пропагандистів, збирається застосувати Україна.

У неділю, 23 жовтня, сергій шойгу, міністр оборони росії, провів телефонні переговори із американським, французьким, британським та турецьким міністрами оборони. Усім своїм колегам шойгу висловив “занепокоєння” тим, що Україна нібито готує “провокації” із застосуванням “брудної бомби” на власній території, щоб звинуватити у цьому росію.

В Інституті вивчення війни повідомили, що таким чином у кремлі намагалися уповільнити або зупинити західну військову допомогу Україні й послабити альянс НАТО, передає NNS.

Що ж таке “брудна бомба” та як лідери західних країн відреагували на нові вигадки країни-агресорки.

Що таке “брудна бомба”

“Брудна бомба” або радіологічний розсіюючий пристрій — можлива радіологічна зброя, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, “брудна бомба” — суміш вибухових речовин і радіоактивних матеріалів, таких як порошок або гранули.

Принцип її роботи в тому, що коли вибухає динаміт чи інші вибухові речовини, вибух розносить радіоактивний матеріал околицями.

Основну небезпеку, яку становить “брудна бомба”, походить саме від її вибуху. Її радіоактивні матеріали, ймовірно, не створять достатнього радіаційного опромінення, щоб викликати негайне серйозне захворювання, за винятком тих людей, які будуть дуже близько до місця вибуху.

Реакція України та її партнерів на чергові фейки росіян

В Офісі президента та МЗС України відкинули звинувачення шойгу у нібито підготовці українською стороною “провокацій” із “брудною бомбою”. І вважають, таку заяву кремля черговим шантажем.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що шойгу влаштував “телефонну карусель”, обдзвонюючи міністрів оборони держав НАТО. За словами Зеленського, застосувати ядерну зброю в Європі може тільки путін.

Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи звинувачення рф, запросив моніторингові місії ООН і МАГАТЕ в Україну і вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму.

Уряди США, Франції та Великої Британії оприлюднили текст заяви щодо російських звинувачень про можливе застосування Україною “брудної бомби”.

В цій заяві йдеться, про те, що країни чітко дали зрозуміти, що відкидають відверто брехливі твердження росії про те, що Україна готується використати “брудну бомбу” на власній території.

Крім того, глави зовнішньополітичних відомств цих країн підтвердили непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем триваючої російської агресії.