Зібрали натовп глядачів: на Черкащині дикі кабани вийшли поласувати біля дороги (відео)

На Черкащині дикі кабани вийшли поласувати біля дороги. Відео зворушливого моменту опублікували у соціальній мережі, передає НСН.

На опублікованих кадрах видно, як біля диких тварин стоять люди. Дикі кабани гуляли вздовж траси. Побачивши їх, люди почали зупинятися, а потім пригощати ласощами.

Дикі кабани вийшли поласувати біля дороги: відео

Навколо тварин зібралося безліч випадкових очевидців такого цікавого видовища. До людей вийшло ціле сімейство різних за віком диких кабанів. Українці пригощали їх усім, що було під руками – хлібом, фруктами та іншим. Примітно, що кабани не боялися, а навпаки підходили дедалі ближче.

«Їли практично з рук», йдеться на відео.

Багато хто відзначив, що бачили таке вперше. Адже зазвичай кабани агресивні та намагаються не підходити до людей взагалі.

У Дніпрі люди вийшли на мітинг біля зруйнованого армією рф будинку – чого вимагають (фото)

В Україні можна номінувати волонтерів на зоозахисну премію – як це зробити

Правила вивезення домашніх тварин з України – що треба знати власникам