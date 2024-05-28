Два аномальних мопеди над Черкащиною літають вже 5 годин – що це означає?

Два аномальних мопеди над Черкащиною літають вже 5 годин. Весь цей час в Черкаській області триває повітряна тривога. Її оголосили о 10:30 і станом на 15:25 28 травня відбою не було.

Що це за мопеди і чому їх не збивають? Певне світло на ситуацію пролив «Миколаївський Ваньок», передають Новини України – НСН.

Два аномальних мопеди над Черкащиною і тривога 5 годин

Минуло вже 48 років, 25 днів і 12 годин – а 2 мопеди все ще навертають кола над Черкаською областю, – іронізує «Ваньок».

За його словами, з огляду на попередні випадки, зараз це з високою ймовірністю літають не звичні нам мопеди, а «труби з мотором від мопеда». Це означає, що принцип роботи у них інший, і мета теж інша. У них може бути камера, дуже дорога, і вони можуть розглядати різні ділянки.

Як ви розумієте – такі «труби» вже приземляли, мають вони форму мопеда, але вони набагато легші, і БЧ у них набагато менше. БЧ має вистачати для самознищення, яке неминуче під час «закінчення сеансу». Ці «труби» мають заданий маршрут як і звичайні мопеди, – пише «Миколаївський Ваньок» Чому воно досі не збите чи не впало – це вам ПС розкажуть, їхня компетенція. По суті на Черкащині сьогодні «вихідний», враховуючи що напевно різні установи під час тривоги не відкриваються і не працюють, або не впускають людей, – додає адмін моніторингового Телеграм-каналу

Ще новини України: Росія проведе ядерні навчання біля кордонів з Україною: що це означає