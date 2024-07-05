Намагалася влаштуватися до Черкаської ОВА, але отримала довічне: подробиці гучної справи

Намагалася влаштуватися до Черкаської ОВА, але натомість отримала довічне ув’язнення.

Подробиці гучної справи на Черкащині, розповіли у Службі безпеки України. Претендентка на посаду в ОВА виявилася агенткою ФСБ, передають «Новини України – НСН».

Намагалася влаштуватися до Черкаської ОВА, а сама корегувала ворожий вогонь

Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічний термін ув’язнення отримала агентка фсб, яка діяла на Черкащині.

Зловмисниця коригувала ракетні удари рф по території регіону. Серед основних цілей агресора були об’єкти військової інфраструктури Сил оборони.

Для виконання ворожого завдання агентка виїжджала на місцевість, проводила розвідку і через анонімний чат передавала окупантам координати і детальний опис українських об’єктів.

Крім цього, зловмисниця намагалася влаштуватися до Черкаської обласної військової адміністрації.

У разі зарахування на посаду вона сподівалася отримати розвіддані про функціонування критичної інфраструктури регіону.

Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю, задокументували її злочинні дії і затримали на початковому етапі роботи на спецслужбу рф.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Окрім максимального терміну покарання у виді довічного позбавлення волі, суд призначив конфіскувати все майно зрадниці.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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