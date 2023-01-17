У Дніпрі біля зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки люди зібралися на мітинг, передає НСН.
Дніпряни вийшли з плакатами, на яких вони звертаються до західних партнерів із проханням надати Україні зброю, яка захистить їх від ракет та допоможе військовим закінчити війну
“Це міг бути і інший будинок, інший район. Ми всі в зоні великого ризику. Ракета була неточною, що підтвердила американська розвідка. Ці балістичні ракети летять швидше за звук. Нам необхідний захист сьогодні!”,кажуть учасники мітингу.
На плакатах видно такі написи:
- Я – Дніпро і я могла померти.
- ППО Patriot.
- Дах не захистить від ракет, а Patriot так.
- Російські ракети вбивають нас.
Джерело: Дніпро оперативний