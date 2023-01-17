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У Дніпрі люди вийшли на мітинг біля зруйнованого армією рф будинку – чого вимагають (фото)

Дата 🕑 2 хв.
У Дніпрі
Фото: ДніпроTV
Національна служба новин - NNS

У Дніпрі біля зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки люди зібралися на мітинг, передає НСН.

Дніпряни вийшли з плакатами, на яких вони звертаються до західних партнерів із проханням надати Україні зброю, яка захистить їх від ракет та допоможе військовим закінчити війну

“Це міг бути і інший будинок, інший район. Ми всі в зоні великого ризику. Ракета була неточною, що підтвердила американська розвідка. Ці балістичні ракети летять швидше за звук. Нам необхідний захист сьогодні!”,кажуть учасники мітингу.

У Дніпрі люди вийшли на мітинг біля зруйнованого армією рф будинку - чого вимагають (фото)

На плакатах видно такі написи:

  • Я – Дніпро і я могла померти.
  • ППО Patriot.
  • Дах не захистить від ракет, а Patriot так.
  • Російські ракети вбивають нас.

У Дніпрі люди вийшли на мітинг біля зруйнованого армією рф будинку - чого вимагають (фото)

У Дніпрі люди вийшли на мітинг біля зруйнованого армією рф будинку - чого вимагають (фото)

У Дніпрі люди вийшли на мітинг біля зруйнованого армією рф будинку - чого вимагають (фото)

Джерело: Дніпро оперативний

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