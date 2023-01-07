В Україні можна номінувати волонтерів на зоозахисну премію – як це зробити

В Україні запроваджено першу «Всеукраїнську зоозахисну премію». Її призначено тим, хто рятує життя тварин під час війни, передає НСН.

Війна принесла українцям нові виклики. Щодня від рук російського окупанта гинуть люди й тварини. Ворог намагається стерти з лиця землі наші міста й села, знищити все живе. В умовах окупації та повсякчасних обстрілів життя перетворилося на виживання, і люди об’єднуються заради порятунку всіх, кого можливо.

З перших днів повномасштабної війни багато небайдужих українців почали рятувати покинутих домашніх улюбленців із зачинених або навіть охоплених вогнем квартир, вивозити їх на безпечні території, ризикуючи власним життям. Коли росіяни обстрілювали притулки для тварин, їхні працівники залишалися разом зі своїми підопічними, щоб допомогти їм вижити.

Волонтери попри небезпеку привозять їжу та ліки для людей і тварин, які залишаються на лінії фронту. Вони першими їдуть на деокуповані території, які ще заміновані, аби врятувати невинні життя. У гарячих точках, звідки виїхали мешканці, дуже багато змучених, поранених і голодних тварин, яким потрібна допомога, — і волонтери намагаються евакуювати всіх, кого можуть.

UAnimals та МФО «Гуманна країна» хочуть відзначити тих, хто в найскладніші миті думає про кожне життя — і людей, і тварин, хто попри власну скрутну ситуацію не втратив чуйності, любові та доброти.

Задля цього й заснували Всеукраїнську зоозахисну премію — першу в Україні.

Ініціатори запрошують всіх долучатися! Номінуйте тих, хто, на вашу думку, має бути відзначений: волонтерів, представників організацій, працівників притулків тощо. Для подання кандидата на здобуття премії, заповніть, будь ласка, анкету на сайті. Журі обиратиме на підставі ваших заявок. Тож не зволікайте! Нагородження відбудеться 19 січня о 14:00.

Номінувати волонтера можна ЗА ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.