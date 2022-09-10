Жителям деокупованих територій Харківщини повідомлять, коли можна буде повертатися – Синєгубов

Жителям деокупованих територій Харківщини повідомлять, коли можна буде повертатися. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов закликав мешканців звільнених територій поки не повертатися додому.

За його словами, російські окупанти залишили після себе розбиту інфраструктуру та купу сміття. Про це NNS дізнався з повідомлення у телеграм-каналі Олега Синєгубова.

«Жителі, звичайно, потребують допомоги. В більшості сіл немає електрики та газу. Найближчим часом будемо їх відновлювати та завозити гуманітарну допомогу», написав Олег Синєгубов.

Але спочатку проведуть зачистку і розмінування деокупованих територій. На місцях вже працює поліція та ДСНС.

«Тим, хто виїхав, поки повертатися не рекомендуємо до відповідних розпоряджень військових», додав начальник Харківської ОДА.

Як розповів Олег Синєгубов, місцеве населення багато розповідає йому про злочини окупантів та активно співпрацює з правоохоронцями. Так, 9 вересня був затриманий голова одного із сіл деокупованої громади, який співпрацював з ворогом.

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