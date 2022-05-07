Жодних "народних республік" та анексій територій України не буде - Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що жодних “народних республік” та анексій українських територій не буде. Буде ще більше знищених окупантів

Михайло Подоляк заявив, що не буде жодних «народних республік». Сили оборони України ще більше знищуватимуть окупантів.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Ліга.Новини.

“Будь-які заяви Росії про “референдуми, народні республіки, приєднання тієї чи іншої окупованої частини” абсолютно нікчемні. Нічого цього не буде, крім одного – збільшення кількості знищених окупантів”, – написав він.

Подоляк додав: Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області – це Україна.

За даними розвідки США, РФ хоче анексувати тимчасово окуповані Херсон та частини Донбасу. У ГУР вважають, що зайняті південні території Росія може «включити» до складу тимчасово окупованого Криму.

Сьогодні колаборанти в Херсоні заявили, що нібито хочуть приєднатися до РФ, повідомили пропагандистські росЗМІ.

Російська еліта впадає у паніку – Подоляк

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