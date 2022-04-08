Російська еліта впадає у паніку – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що російська еліта впадає у паніку. За його словами, про це свідчать відразу явища

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Telegram, передає NNS

Він підкреслив, що російські чиновники починають підтверджувати факти провального плану “спецоперації” Володимира Путіна в Україні. Зокрема, його прес-секретар Дмитро Пєсков, який в інтерв’ю іноземному ЗМІ визнав величезні втрати російської армії.

Крім того, Подоляк акцентував, що все більше чиновників намагаються звільнитися, проте їхню відставку не підтримують.

“Заяви про відставку міністрів, які постійно з’являються і які, звісно, ніхто не поспішає задовольняти. Пов’язані ж одним ланцюгом. Вже в черзі на “покинути російський військовий корабель” Набіулліна (глава Центробанку), Сілуанов (Мінфін), Колокольцев (МВС) і тепер навіть Патрушев-молодший (Мінсільгосп). Сумніви наростають у людей”, – йдеться у повідомленні.

За словами радник голови ОПУ, Путін часто проводить селекторні наради з Радою безпеки. Таким чином він прагне утримувати в підпорядкуванні владу.

“Практично щодня Путін проводить селектори з розширеною Радою безпеки. Точніше, спочатку розширено, потім – вузько. Протягом багатьох годин. Щоб накачувати й утримувати в підпорядкуванні”, – додав Подоляк.

Російська пропагандистка звільнилася з Першого каналу і розповіла, як дурять росіян