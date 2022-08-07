Володимир Зеленський обговорив ситуацію на ЗАЕС із президентом Євроради Шарлем Мішелем. А саме, російський ядерний тероризм на Запорізькій АЕС.

Президент наголосив, що російський ядерний тероризм вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Голос України”, що посилається на Twitter президента.

«Поговорив з президентом Євроради Шарлем Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС», йдеться у дописі.

Зеленський наголосив, що російський ядерний тероризм вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти, а саме санкцій на атомну галузь РФ і ядерне паливо.

«Позитивно оцінили старт експорту збіжжя морським шляхом. Скоординували підготовку до саміту Кримської платформи та інших заходів», повідомив український президент.

Крім того, під час розмови з Мішелем Зеленський підкреслив важливість якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України.

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