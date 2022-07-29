Володимир Зеленський анонсував створення в Україні Коледжу Європи: яких фахівців він готуватиме

Президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні Коледжу Європи. Це буде заклад післядипломної освіти, який готуватиме фахівців для роботи в інституціях ЄС.

Заяву щодо створення Коледжу Європи президент України зробив 28 липня.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”.

Він розповів, що Європейський Союз має Коледж Європи у Брюгге й Натоліні — це одні з найповажніших закладів післядипломної освіти, які готують фахівців для роботи в інституціях ЄС, а також державах-членах. Україна вже підписала меморандум про створення свого такого коледжу з Коледжем Європи в Натоліні

На першому етапі в одному з українських закладів вищої освіти запрацює факультет європейської інтеграції, а згодом на його основі — Коледж Європи у межах Президентського університету.

«І хоча мені казали, що це не вирішується за місяці, як і багато разів говорили це щодо інших питань, я знаю, що створення нашого Коледжу Європи триватиме недовго. Я впевнений, він скоро запрацює. Ми вже маємо певний досвід — переводити в місяці те, на що відводили роки й десятиліття… Такий коледж стане не лише фаховою основою для європейської політики України як члена ЄС, а й внеском України в розвиток європейських інституцій», сказав президент.

Володимир Зеленський назвав Авакова «потужним міністром»