В Україну повертається мобільний зв’язок: в яких областях найважча ситуація

Після масового ракетного удару 23 листопада в Україну поступово повертається мобільний зв’язок. Вже працює 73% мобільної мережі, передає NNS.

Як розповіли у «Мінцифрі», мобільний зв’язок повертається разом зі світлом. Сьогодні мешканці деяких областей вперше за 3 доби побачили у телефоні пропущенні дзвінки та повідомлення від близьких й рідних.

В Україну повертається мобільний зв’язок

«Відчутно покращилася ситуація зі зв’язком у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях. Завдяки потужній роботі енергетиків, мобільні оператори перепідключили там половину базових станцій», йдеться в повідомленні.

Стабілізувався мобільний зв’язок вже у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій і Чернівецькій областях.

В яких областях ще не працює мобільний зв’язок

В інших областях все ще спостерігаються труднощі з мобільним зв’язком. Найбільші проблеми у Донецькій та Запорізькій областях.

Як не перенавантажувати мобільний зв’язок

Незважаючи, що мобільний зв’язок вже повертається, телеком-компанії продовжують точково працювати на генераторах. Абонентам радять не перенавантажувати мережу:

за необхідності користуватися національним роумінгом;

надати перевагу текстовими повідомленнями;

фото та відео надсилайте за допомогою Wi-Fi.

Джерело – “Мінцифра”

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