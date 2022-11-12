В Мінреінтеграції розповіли, коли мешканцям Херсона виплатять пенсії. Їх доставку здійснюватимуть мобільні бригади Укрпошти.

Вони почнуть розвозити людям пенсії після дозволу військових. Окрім того, в місті планують відновити роботу стаціонарного відділення. Повідомляє NNS.

«Зараз на Херсонщині працюють відділення Укрпошти різних форматів у 79 населених пунктах. Зокрема, нещодавно відкрило свої двері стаціонарне відділення в смт Велика Олександрівка Бериславського району», йдеться в повідомленні.

За яких умов мешканцям Херсона виплатять пенсії

Мешканці деокупованих територій, яким нараховувалися виплати на картку, зможуть отримати гроші готівкою на руки. Для цього їм необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою.

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