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В Мінреінтеграції розповіли, коли мешканцям Херсона виплатять пенсії

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В Мінреінтеграції розповіли, коли мешканцям Херсона виплатять пенсії

В Мінреінтеграції розповіли, коли мешканцям Херсона виплатять пенсії. Їх доставку здійснюватимуть мобільні бригади Укрпошти.

Вони почнуть розвозити людям пенсії після дозволу військових. Окрім того, в місті планують відновити роботу стаціонарного відділення. Повідомляє NNS.

«Зараз на Херсонщині працюють відділення Укрпошти різних форматів у 79 населених пунктах. Зокрема, нещодавно відкрило свої двері стаціонарне відділення в смт Велика Олександрівка Бериславського району», йдеться в повідомленні.

В Мінреінтеграції розповіли, коли мешканцям Херсона виплатять пенсії

За яких умов мешканцям Херсона виплатять пенсії

Мешканці деокупованих територій, яким нараховувалися виплати на картку, зможуть отримати гроші готівкою на руки. Для цього їм необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою.

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