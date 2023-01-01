Запускав салюти на Подолі: в Києві затримали любителя піротехніки

1 січня в Києві затримали любителя піротехніки. В новорічну ніч він запускав салют в одному з районів столиці, передає НСН.

«Близько опівночі до столичної поліції надійшло декілька повідомлень від громадян про те, що у Подільському районі невідомі запускають салюти. Відповідне відео із феєрверками поширилось також у багатьох телеграм-каналах. Правоохоронці зареєстрували звернення та негайно розпочали пошуки причетних осіб», розповіли правоохоронців.

В Києві затримали любителя піротехніки

Йому загрожує обмеження волі до 5 років за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

«Використання піротехніки заборонено без жодних виключень! Кожен факт такого порушення буде задокументовано, а винних – притягнуто до відповідальності», нагадали в поліції.

Під час новорічної ночі 116 мешканців столиці порушили комендантську годину. У них перевірили документи. Одного з них передали Національній поліції України.

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