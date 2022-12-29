В умовах війни в новорічну ніч в Україні буде діяти комендантська година. В Нацполіції розповіли, що чекатиме на порушників.

Про це повідомляє НСН з посиланням на інтерв’ю голови Національної поліції України Ігоря Клименка для “Інтерфакс-Україна”.

Голова Нацполіції нагадав, що комендантську годину встановлюють військові адміністрації й ці обмеження не скасовуються через свята. Нині у кожному регіоні України встановлено свій період комендантської години.

Клименко наголосив, що люди, порушуючи комендантську годину, мають розуміти, що їх може зупинити патруль для перевірки особи, тому обов’язково мати при собі документи.

“Важливо мати з собою завжди документи. Якщо їх не буде, то для встановлення особи громадянина можуть доставити до підрозділу поліції. Чи хотілося б там опинитися у новорічну ніч? Не думаю”, сказав голова Нацполіції.

Він також пояснив, що поліція буде проводити перевірку документів, проте за “обґрунтованої потреби” ще можуть провести поверхневий огляд громадян та автомобілів.

За його словами у разі якщо в процесі перевірки виявиться, що особа підозрюється в незаконній діяльності і є законні підстави, то її можуть затримати.

“Якщо спростити, то якщо ви законослухняний громадянин/громадянка з документами й вирішив прогулятися у комендантську годину, то вас можуть перевірити та відпустити з попередженням. Якщо ж немає документів або є обґрунтовані сумніви щодо ваших намірів, то є ризик новорічну ніч провести у підрозділі поліції”, пояснив Клименко.

Також голова Нацполіції розповів, як правоохорнці реагуватимуть на порушення заборони щодо використання піротехніки.

“Реакція буде миттєвою та за усією суворістю закону. Заборона не лише на використання, а й на продаж. Відповідальність передбачена і в Кодексі України про адміністративні правопорушення, і в Кримінальному кодексі. Найлегше покарання – штраф у декілька сотень гривень, найтяжче, якщо кваліфікують як злочин – хуліганство, то і там і арешт, і обмеження волі. Не варто гратися з такими речами”, сказав він.

Джерело

Комендантська година – які обмеження діятимуть в областях України на Новий рік